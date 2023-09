Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 16 ani, din Salaj, ar fi fost vanduta de familie unor persoane din Mehedinți pentru suma de 3.500 de euro. Se pare ca negocierea ar fi avut loc, intre cele doua familii, in Franța. Potrivit ințelegerilor, la intoarcerea in țara, adolescenta a fost luata din comuna Dragu și dusa in comuna…

- Un adjunct al șerifului din comitatul Pierce a folosit o modalitate unica și, totodata, bizara pentru a-i determina pe doi adolescenți sa se predea. Aceștia se ascundeau intr-o padure, dupa ce furasera o mașina.Pentru a-i convinge pe tineri sa iasa din ascunzatoare, unul dintre oamenii legii a inceput…

- Cosmin de la Mireasa s-a pozat in ipostaze senzaționale alaturi de familia lui, la cununia civila a surorii sale. Acesta are o relație foarte buna cu sora lui și a ținut sa precizeze cat de mandru este de ea.

- O adolescenta de 16 ani a fost scoasa azi dupa-amiaza din apele Somesului. Aceasta a ramas blocata in albia raului, la aproximativ 300 de metri de Podul Golescu. La fata locului s-au deplasat echipaje de Pompieri si SMURD, Politie dar si Jandarmerie. In cele din urma, tanara a fost adusa la mal. Victima…

- Un barbat din Ramnicelu, in varsta de 37 de ani, a fost reținut de Poliție, dupa ce și-a batut soția. In urma agresiunii, femeia a ajuns la spital. ,,Din cercetari a reiesit ca, pe fondul unui conflict spontan, barbatul si-ar fi agresat si amenintat sotia in noaptea de 19/21 iulie a.c. In urma leziunilor…

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…

- Eveniment Instanța a decis in cazul agresorilor din Turnu Magurele / 30 de zile de arest preventiv pentru baiatul de 14 ani, mandat de arestare preventiva in lipsa fața de cel de 16 ani, care se sustrage cercetarilor iunie 30, 2023 18:57 In urma administrarii probelor din dosar, instanța a dispus…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, in Timiș. Oamenii legii incearca sa dea de urma unei adolescente care a plecat dintr-un centru al DGASPC și nu s-a mai intors. Fata a avut invoire sa iși vada mama, insa a disparut.