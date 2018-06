Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu...

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres.ro Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Patru oameni au murit pe loc, iar al cincilea, la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in județul Timiș. De asemenea, un copil de opt ani a fost ranit.

- Un alt accident grav, in care a fost implicat si un roman, a avut loc pe o autostrada din Ungaria. Doua persoane si-au pierdut viata si patru au fost ranite dupa ce doua masini s-au lovit violent, in apropiere de Debrecen.

- Cel putin doua persoane au decedat, printre care si un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News.

- Accident in Valcea. Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr-un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism (taximetru) si o autoutilitara, potrivit...

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…