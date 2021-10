Stiri pe aceeasi tema

- Lucan Zbranca, din comuna Sadova, judetul Suceava, a incercat in repetate randuri sa iși ucida iubita din cauza geloziei pe care o avea. Aflat sub influența substanțelor interzise, barbatul nu și-a mai controlat furia și a vrut sa intre cu mașina in ea. Deoarece primul plan nu i-a ieșit, acesta a vrut…

- Un brașovean, in varsta de 41 de ani a fost injunghiat mortal de o tanara de 16 ani pe care a sechestrat-o luni noapte intr-un apartament din Piatra Neamț. Barbatul i-ar fi promis un loc de munca, insa cand tanara a ajuns in apartamentul sau, acesta a incercat sa o violeze. Speriata, tanara a luat…

- Potrivit jurnaliștilor de la stiri-neamt.ro, o fata in varsta de 16 ani, care iși cauta un loc de munca, ar fi fost ademenita la locuința unui barbat in varsta de aproximativ 30 de ani.Ajunsa la domiciliul barbatului, se pare ca acesta ar fi incercat sa o violeze.Tanara a incercat sa fuga, dar cum ușa…

- Guvernul thailandez a fost obligat printr-o decizie judecatoareasca sa anuleze un decret prin care interzicea știrile care „provoaca neliniște și teama publica”, in contextul accentuarii nemulțumirilor populației fața de felul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza The Guardian.

- Yasmina a murit noaptea trecuta, in cumplitul accident petrecut in Borșa, județul Maramureș. Adolescenta ar fi implinit peste doar cateva zile 15 ani, insa nu a mai apucat, din cauza teribilismului iubitului sau in varsta de 20 de ani.

- Infern in Sardinia din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Autoritațile au cerut ajutorul țarilor vecine, sute de pompieri mobilizandu-se dupa ce 1200 de…

- Un barbat care incerca sa se ascunda de oamenii legii dupa ce si-a injunghiat concubina cu mai multe lovituri de cutit in abdomen, torace si gat, a fost prins la intrarea in localitatea Popricani, au informat, vineri, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. ‘Pe data de 22 iulie, in jurul…

- Duminica, un barbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile ca urmare a savârșirii infracțiunii de tentativa de omor, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal. „La data de 18 iulie, în…