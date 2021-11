Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta era in stare foarte grava inca de la internare, potrivit purtatorului de cuvant al instituției, medicul Ioana Matacuța.„Era intubata și ventilata mecanic. Pronosticul a fost rezervat inca de la internare", a declarat medicul pentru turnulsfatului.ro .Fata este din Targu Mureș și a fost…

- Se intampla in Romania anilor noștri: o adolescenta de numai 16 ani a fost nevoita sa nasca in condiții greu de imaginat. Fata din Targu Mureș a adus pe lume primul ei copil, la lumina lanternelor – improvizație a echipajului de pe ambulanța. Alertați de una dintre vecinele tinerei, echipajul de pe…

- Directorul Teatrului Municipal Matei Vișniec din Suceava, Carmen Veronica Steiciuc, a pierdut lupta cu virusul necruțator. Cu cateva ore in urma, Carmen Veronica Steiciuc, celebra poeta, s-a stins din viața la varsta de 53 de ani. Poeta era infectata cu noul coronavirus și nu se vaccinase impotriva…

- O femeie de 33 de ani, mama a unui copil de doar doi ani, nevaccinata si infectata cu SARS-CoV-2, a murit in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Buzau, desi nu avea alte afectiuni cunoscute. Cu trei zile inainte de deces, ea a postat un mesaj pe o retea de socializare prin care ii indemna…

- Fetița ar fi ajuns la medicul de familie dupa ce s-a simțit rau, iar acesta a trimis-o la Urgențe, unde s-a constatat ca avea o saturație a oxigenului în sânge de numai 60% și insuficiența respiratorie. Ulterior, fost internata de urgența la secția…

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

- O femeie de 51 de ani din Bucuresti, vaccinata anti-COVID cu schema completa, a murit in Spitalul Judetean Buzau, unde fusese transferata pe un loc la Terapie Intensiva, potrivit news.ro. Surse medicale au declarat, vineri, ca femeia de 51 de ani din Bucuresti avea hipertensiune arterial si…