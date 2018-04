Stiri pe aceeasi tema

- Politia Prahova cauta un minor de 12 ani, din Ploiesti. Potrivit IPJ Prahova minorul se numeste Nicolae Antonio Andrei, are 12 ani si a plecat de la domiciliu si nu s a mai intors.Disparitia a fost sesizata de catre mama acestuia. Minorul a fost dat in urmarire.Acesta are 1.50 1.60 m inaltime, aproximativ…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ION PETRESCU, in varsta de 76 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 martie a.c., acesta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Ten alb, fata ovala, ochi caprui,…

- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, conform vremeanoua.ro.

- CAND PARINTII NU-S ACASA! DISPERARE.. O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa. DE NEGASIT… O adolescenta din Vaslui, in varsta de 16 [...]

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Poliția Prahova cauta un minor de 6 ani care a disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Minorul se numește GREGORIO VILLORA GHEORGHE, are 6 ani și este disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Dispariția a fost sesizata Poliției Comunale Valea Calugareasca de catre mama…

- Politistii cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost sesizati despre disparitia fetiței AIOANEI ALEXANDRA…

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta ndash; 112.Potrivit Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au fost sesizati despre…