- O minora, de 16 ani, s-a urcat la volan și a izbit o mașina pe DJ 209B, in comuna Borca, județul Neamț. Doua persoane au fost ranite. „O minora conducea un autoturism pe DJ 209B, in afara localitatii Borca. Ea ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de un barbat, din Suceava.…

- O adolescenta de 16 ani s-a urcat la volanul unei mașini și a produs un accident rutier soldat cu doua victime pe DJ 209B, in comuna Borca, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Persoanele care conduc automobilul in stare de ebrietate, care predau cu buna știința conducerea acestuia unei persoane private de acest drept, precum și șoferii lipsiți de dreptul de a conduce - risca sa ramana fara mașina. Anunțul a fost facut de reprezentanții Poliției Naționale.

- Un barbat de 37 de ani, din Targoviște, s-a ales cu dosar penal, duminica seara, din partea polițiștilor. Acesta s-a urcat beat la volan și intr-un moment de neatenție a lovit o mașina parcata, aflata pe raza municipiului. Autoturismul pe care l-a avariat aparține unui barbata din județul Valcea, in…

- Urmarire ca-n filme, in județul Timiș. Un tanar de 24 de ani, fara permis, și aflat la volanul unei mașini cu numere false, a incercat sa scape de polițiștii care au vrut sa il opreasca pentru un control de rutina. A urmat o cursa de 20 de kilometri.