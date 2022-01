Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 13 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o locomotiva, in Bacau. Copila ar fi traversat liniile de cale ferata in graba, fara sa se asigure. Acum ea se afla internata la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iași.

- Fetita de sase ani, din Darabani, care a fost lovita de o masina in seara de Ajun, cand mergea la colindat, a murit in bratele medicilor, dupa aproape doua saptamani de chin. Copila era impreuna cu mama ei si a incercat sa traverseze strada in fuga, insa a fost lovita in plin de oglinda retrovizoare…

- O adolescenta in varsta de 17 ani se afla in stare foarte grava la spital dupa ce a fost victima a unui accident feroviar in Targu Frumos. Din spusele martorilor, tanara a incercat sa sara dintr-un vagon in altul, in timp ce trenul era deja in miscare. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD,…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu critica intentia PSD de a-l propune pe Hazem Kansou prefect al Capitalei, sustinand ca CV-ul nu il recomanda pentru aceasta functie. "Inteleg ca PSD-ul intentioneaza sa schimbe prefectul Capitalei. Despre actualul prefect, Alexandra Vacaru, as spune urmatoarele…

- O fata de 15 ani a folosit mașina de spalat și apoi a ramas uimita. Iata ce a gasit adolescenta cand a scos rufele din cuva mașinii de spalat. Este vorba despre o adolescenta din Greene County, pe nume Jessica Bruner. Ce a gasit o fata de 15 ani in mașina de spalat Spalarea hainelor […] The post O fata…

- In ziua de 5 Noiembrie 1880 s-a nascut, la Pascani, scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iasi, iar in Bucuresti a studiat la Facultatea de Drept. A debutat cu patru volume deodata: “Povestiri”, “Dureri inabusite”, “Crasma lui Mos Precu” si “Soimii”, in anul 1904, fapt ce l-a determinat pe…