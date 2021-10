O adolescentă din Tulcea a sărit de la etajul patru, după ce un apartament a luat foc O adolescenta din orasul Tulcea a sarit de la etajul al patrulea al unui bloc, iar alte doua persoane s-au intoxicat cu fum, dupa ce un apartament a fost cuprins de flacari, miercuri seara. Trei persoane, o femeie și doi copii, se aflau in apartamentul cuprins de flacari, situat la etajul 4 al unui bloc […] The post O adolescenta din Tulcea a sarit de la etajul patru, dupa ce un apartament a luat foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

