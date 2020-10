Stiri pe aceeasi tema

- Maci Currin, o adolescenta din Texas, a stabilit recent doua recorduri mondiale, devenind femeia cu cele mai lungi picioare din lume și adolescenta cu cele mai lungi picioare din lume, informeaza CNN.

- O adolescenta de nationalitate romana, disparuta in Italia la inceputul lunii august, a fost gasita dupa 58 de zile de cautari disperate. Fata de 17 ani a trecut prin momente de coșmar: aceasta a fost rapita și agresata zile la rand de trei tineri romani, scrie ziarul Adevarul.Elena in varsta de 17…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, reclama mai multe infractiuni in acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei. Dan sustine ca, desi familia Constanda a fost de acord sa primeasca 7.000 de metri patrati de tren pentru…

- Uraganul Laura, care a fost inclus in categoria a 4-a de furtuna majora, va lovi joi dimineata zona de la granita dintre Texas si Louisiana, iar autoritatile locale incearca sa evacueze mii de locuitori, transmite CNBC, conform news.ro.Intensificarea rapida a furtunii a socat oamenii de stiinta…