- O fata de 14 ani din Targoviste este cautata de politie, dupa ce a plecat de acasa si nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Autoritatile au fost alertate luni de mama fetei.

- Ilie Tudorache, in varsta de 61 de ani, a plecat de la domiciliu din Sectorul 5 al Capitalei in cursul zilei de luni si nu a mai revenit. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea barbatului.Politia a fost sesizata luni, 18 iunie, ca barbatul de 61 de ani a plecat de la adresa de domiciliu,…

- Polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurala Cetate au fost sesizați marti, la ora 16.00, de o femeie din comuna Cetate, ca, in urma cu aproximativ trei saptamani, fiica sa ȘTEFAN GEORGIANA, de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 50…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizați, sambata, de o femeie, de 34 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in dimineața acestei zile, fiica sa, MITU MICHAELA-MONALISA, de 12 ani, a plecat de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,50…

- Un barbat de 52 de ani din Tarpiu a disparut fara urma in urma cu doua zile. Florian Feratovici a plecat de acasa cu bicicleta spre Bistrița și nu s-a mai intors. Polițiștii cauta un barbat de 52 de ani din Tarpiu care a plecat de acasa acum doua zile cu bicicleta și nu s-a mai intors. Acesta i-a spus…

- Politia judetului Cluj face publice fotografii si semnalmentele unei adolescente in varsta de 13 ani care a plecat de acasa, din municipiul Cluj Napoca, de joi, fara a reveni. Cei care o recunosc si au date despre locul unde se afla sunt rugati sa anunte autoritatile, conform news.ro.

- „La data de 10 mai a.c., in jurul orei 23.18, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita CIORBA EMANUELA RALUCA, in varsta de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 9 mai a.c., in jurul orei 20.00, de pe strada Platanilor din municipiu, iar pana in…