O adolescenta in varsta de 16 ani a fost gasita spanzurata sambata, in gospodaria bunicii sale din comuna Teslui, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Cristian Grigorescu. Fata, care era eleva a unui liceu din Slatina, s-ar fi sinucis din cauza ca a fost dezamagita in dragoste, potrivit unor surse.