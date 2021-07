Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude. Mama ei a respins totusi dorinta fetei de a se vaccina, intrucat ea considera ca vaccinarea este un „experiment de masa" si se temea ca ar putea exista efecte adverse…

- O adolescenta de 16 ani din Israel a caștigat in istanța dreptul de a fi vaccinata anti-COVID-19 impotriva dorintei mamei ei. Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude.

- Germania a ajuns din urma Statele Unite in ce priveste procentul de populatie vaccinata cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Jens Spahn, subliniind insa ca, data fiind prezenta variantei Delta mai contagioase a coronavirusului, este importanta mentinerea…

- In contextul luptei pe care continua sa o duca in PE privind apararea drepturilor cetațenilor și impotriva discriminarii, europarlamentarul PPU(s-l), Maria Grapini, a adresat o intrebare cu solicitare... The post Maria Grapini a votat impotriva introducerii certificatului Covid: „Ce se intampla cu cetațenii…

- Judecatoria Sectorului 2 da castig de cauza primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, cel care a solicitat ziarului "Libertatea" sa stearga de pe site-ul propriu mai multe articole. Hotararea nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la instanta superioara. Solutia pe scurt: "Admite cererea.…

- Marele actor Alexandru Arșinel a fost externat din spital, declarandu-se invingator impotriva virusului COVID-19. Pe 17 aprilie, Alexandru Arșinel fusese internat la Institutul „Matei Balș” din Capitala, dupa ce, atat el, cat și soția sa, s-au infectat cu coronavirus la doua luni de la rapelul vaccinului.…

- Șeful DSU Raed Arafat spune ca relaxarea restricțiilor anti-pandemie depinde in mare masura de rata de vaccinare in randul populației. Raed Arafat spune ca primele masuri de relaxare vor fi implementate abia dupa ce 30% din populatia Romaniei va fi vaccinata anti-COVID. „Fara discutie, daca ajungem…

- In ultimele zile au fost inregistrate zeci de dosare ce au ca obiect plangeri contraventionale.Un constantean care a participat la manifestatii sustine pe pagina sa de Facebook ca a strans un total de 12 amenzi, a caror valoare s ar ridica la 37.000 de lei.Potrivit Portalului Instantelor de Judecata,…