Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Haller, cel mai bun marcator al ediției trecute a Champions League, are cancer testicular. Atacantul a fost transferat in aceasta vara de la Ajax Amsterdam ca inlocuitor pentru Erling Haaland.​

- Mai multe puncte de acordare a asistentei medicale de urgenta functioneaza de joi in judetul Buzau si vor fi deschise pe toata perioada de avertizari meteorologice de vreme caniculara. Si farmaciile din judet se transforma in puncte de prim-ajutor pentru persoanele aflate in dificultate.

- Președintele rus Vladimir Putin sufera intr-adevar de o grava maladie, iar aceasta consta in lipsa de respect fata de poporul ucrainean, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat ca de aceasta boala sufera multi din anturajul liderului rus, potrivit media ucrainene Unian…

- Tania Budi are 54 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Vedeta a explicat ce face pentru a arata atat de bine și care sunt activitațile ei zilnice. Mai mult, aceasta a marturisit ca iși dorește sa fie la fel de activa chiar și la 75 de ani. „Imi traiesc viața ca și cand aș avea 18 ani. Chiar daca…

- O tanara asistenta medicala din Iasi diagnosticata cu cancer in urma cu patru cere ajutorul comunitatii locale si nu numai pentru a continua tratamentul atat de necesar. "Daca ai sti ca ajutorul tau ar fi ultimul gest de care cineva ar avea nevoie pentru a supravietui, ai ajuta? Adina este un om cu…

- Un sergent de la ISU Cluj nu a stat pe ganduri in trafic și a sarit sa ajute un pieton, care a cazut pe carosabil la trecerea de pietoni. ”Acum cateva zile, colegul nostru, sergent major Cotuț Florin de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, se afla cu motocicleta la semafor, cand a observat ca un barbat…

- Incendiul puternic izbucnit joi, 12 mai, intr-un bloc din cartierul Manaștur, Cluj-Napoca, a distrus complet un apartament in care locuiau doi soți. Toate bunurile acestora au fost complet distruse, iar cei doi au ramas pe strazi. Nepoata celor doi clujeni care au fost afectați de incendiul de joi…

- O femeie din Cluj-Napoca cere ajutor pe un grup de Facebook, intr-o problema pe care o au foarte multe persoane și familii: jocurile de noroc. ”Am aflat recent ca soțul meu este dependent de jocurile de noroc (aparent, este veche dependenta, dar nu am știut). Am aflat asta dupa ce a amanetat un…