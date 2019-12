Stiri pe aceeasi tema

- O mama disperata a sunat la 112. Primise mai multe mesaje ciudate de la fiica ei, o adolescenta de 18 ani. Polițiștii au pornit intr-o misiune contra-cronometru pentru a o salva. Ce se intamplase, de fapt, cu tanara?

- Un caz incredibil s-a petrecut in seara zilei de 14 decembrie, la Gura Șuții, localitatea ce a devenit celebra in aceasta vara, dupa ce un cetațean olandez a omorat o copila de 11 ani. O fata de 13 ani a fost gasita inconștienta, la marginea unei paduri ,din Gura Șuții. Fusese agresata chiar de tatal…

- Politia Bihor a inceput o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care o adolescenta in varsta de 16 ani din Oradea, eleva la Liceul de Arta, si-a pierdut viata duminica trecuta, in propria casa. Ea ar fi fost gasita in camera sa, chiar de mama ei, cazuta si cu o rana la nivelul capului. Se [...]

- Update! Fetița a fost gasita in urma cu puțin timp de polițiști. Din primele verificari, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. In aceasta dimineata (30 octombrie), Ana-Maria Neculcea, de 12 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa din municipiul Curtea de Arges si nu a mai revenit. Fetița locuia…

- O fata de 16 ani din comuna Cojocna, care a fost data disparuta si gasita dupa o zi, a fost batuta si abandonata pe un camp. Politistii ancheteaza cazul si au un cerc de suspecti, scrie Mediafax. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta pentru Copii Cluj, Daniel Dreghiciu, a declarat, duminica,…

- Adolescenta disparuta din Targu Mures, a fost gasita Foto Agerpres Adolescenta din Târgu Mures, a carei disparitie fusese anuntata de catre mama, în urma cu câteva zile, a fost gasita de politisti într-un alt judet. În urma verificarilor a reiesit ca fata…

- O femeie din comuna Creaca a sesizat Poliția, vineri, 20 septembrie a.c., la ora 11.25, prin apelul de urgența 112, despre faptul ca fiica acesteia in varsta de 15 ani a fost luata cu forta, dintr-o intersecție aflata in centrul localitatii Creaca, de catre un adolescent de 16 ani, din comuna Romanași.…

- O adolescenta de 15 ani din judetul Iasi, care fusese data disparuta, a fost gasita de politisti. Duminica, pe 22 septembrie, in jurul orei 14.00, o femeie din comuna Mogosesti a sunat la 112 si a anuntat ca fiica sa nu s-a mai intors de sambata acasa. Politistii s-au mobilizat si au reusit sa o gaseasca…