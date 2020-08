Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice circula pe internet, cu un lanț uman format din persoane care au ignorat pandemia de coronavirus, in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pentru a salva o viața.

- Doua milioane si jumatate de oameni s-au trezit in aceasta dimineata intr-o realitate pe care nu o recunosc. Beirutul este un oras in ruina. Cartiere intregi au fost distruse si 300 de mii de oameni au ramas fara casa. Prinsi in mijlocul infernului, mai multi romani ne-au povestit in exclusivitate cum…

- Un asistent medical a fost implicat intr-o bataie, la metroul din Chicago, cu un barbat care a acuzat lucratorii din domeniul sanitar pentru criza actuala, in contextul pandemiei de coronavirus. Momentul a fost filmat.

- Inima unui om care a murit, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a fost examinata de un medic din Statele Unite ale Americii, intr-o incercare de a gasi mai multe raspunsuri despre noul coronavirus.

- Imagini șocante au fost surprinse in Falticeni, Suceava, unde un șofer a trecut cu mașina peste doi pui de cațeluși aflați pe strada. Momentul de o cruzime inimaginabila a fost surprins de o camera de supraveghere din zona.

- Un autocar cu 46 de pasageri a luat foc, in timp ce se afla in trafi, pe DN1, in zona Azuga. Nicio persoana nu a fost ranita. Toate peroanele care se aflau in autovehicul au reușit sa se autoevacueze.

- Barbatul acuzat ca a incendiat o tanara din județul Mehedinți a fost dus de anchetatori in comuna in care s-a intamplat tragedia. Acesta și-a recunoscut fapta și le-a dat oamenilor legii mai multe detalii.

- Un polițist a fost spulberat de o mașina, in noaptea de luni spre marți, intr-un cartier din New York, in timpul protestelor ce au izbucnit dupa ce un barbat de culoare a decedat in urma unei arestari.