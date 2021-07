Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 17 ani, din India, a fost ucisa in bataie de cațiva membri ai familiei sale. Aceștia au recurs la violențe greu de descris pentru ca fata a purtat blugi. Potrivit BBC, cazul adolescentei Neha Paswan este doar unul dintre numeroasele cazuri de femei si tinere care sunt agresate brutal…

- Uttar Pradesh, cel mai populat stat al Indiei, cu un numar de locuitori mai mare decat Brazilia, a anuntat proiectul legislativ prin care orice persoana cu mai mult de doi copii ar putea pierde ajutoarele de stat, subventiile si chiar locul de munca in institutii guvernamentale. Daca intr-o familie…

- O copila de 13 ani din Vaslui, care luni a incercat sa iși puna capat zilelor chiar la ferma familiei sale, a ajuns de urgența la spital, insa astazi și-a dat ultima suflare. Adolescenta a fost salvata in ultima clipa, punandu-și la cale propriul sfarșit.

- O adolescenta de 14 ani a murit dupa ce a fost sufocata, batuta si injunghiata de peste 20 de ori, intr-un atac aleatoriu, in timp ce trecea cu skateboard-ul pe langa un mall, din Dakota de Nord, in drum spre casa. Scena a fost partial surprinsa de o camera de supraveghere a magazinului.

- O disputa intre tata și fiul s-a sfarșit tragic. Tanarul și-a ucis tatal, dupa care l-a ingropat in curtea casei dupa care a fugit. A fost prins de polițiști dupa cateva zile de cautari. Totul s-a intamplat intr-un catun din județul Bacau.

- Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului “Matei Bals”, a vorbit miercuri, in timpul emisiunii “Talk B1”, prezentat de Irina Patraru, pe B1 TV, despre ciuperca neagra, o noua complicație aparuta la pacienții cu forme grave de COVID-19. Specialistul a explicat ca mucormicoza este destul…

- Zeci de corpuri ale unor persoane care ar fi murit din cauza covid-19 au esuat pe malurile Gangelui, in nordul Indiei, anunta luni autoritati locale, relateaza AFP, potrivit news.ro. Pandemia cuprinde in forta partea rurala a tarii, coplesind structurile sanitare, crematoriile si cimitirele.…