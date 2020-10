Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea au depistat șase cetațeni din Afganistan, Palestina și Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei. In data de 12.10.2020, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au depistat in apropierea frontierei de stat, la marginea unei paduri, 20 de cetateni din Irak, care au incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe la frontiera "verde", cu scopul de ajunge intr-un stat din vestul…

- Șapte cetateni vietnamezi, cinci barbati si doua femei, cu varste cuprinse intre 17 si 33 de ani, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, ascunsi intr-un microbuz, printre lazi cu fructe. „Astazi, la Punctul de…

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, județul Arad, au gasit 14 cetațeni turci ascunși intr-un camion care transporta pește. Aceștia intenționau sa iasa ilegal din Romania pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei, relateaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Doi cetateni albanezi prinsi in flagrant in timp ce incercau sa ofere 500 de euro mita unui politist de frontiera de la P.T.F. Jimbolia In urma unui denunt formulat de politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara - Punctul de Trecere al Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si omologii lor bulgari au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei comun Negru Voda ndash; Kardam doi cetateni vietnamezi, care intentionau sa intre ilegal in Romania, ascunsi intr un microbzuz.In data de 28.07.2020, in jurul orei 05.15, in Punctul…