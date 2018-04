Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Suceava s-a sinucis dupa ce parinții i-ar fi luat telefonul mobil. Melisa și-a pus capat zilelor la doar 15 ani, dupa ce s-a spanzurat in locuința parinților sai din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii. Fata folosea, in ultima perioada, telefonul mobil tot mai des, iar parinții ei au…

