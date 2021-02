Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni cauta o fata de 15 ani, din comuna Malini, care joi a plecat la scoala si nu s-a mai intors acasa. "La nivelul IPJ Suceava au fost dispuse masuri de cautare a minorei disparute Lucanu Mihaela, de 15 ani, din comuna Malini, sat Paraie, care la data de 18.02.2021 a plecat…

- La nivelul IPJ Suceava au fost dispuse masuri de cautare a minorei disparute LUCANU MIHAELA de 15 ani din comuna Malini, sat Paraie, care la data de 18.02.2021 a plecat de acasa spre Școala Gimnaziala Paraie la ora 07.15 fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: inalțime cca. 1,55-1,60 m. Greutate:…

- In multe familii exista situații sociale care pot pune in pericol viața copiilor. Charlee, in varsta de 2 ani, a fost plasata in grija bunicii sale, din anumite motive. Dar, intr-o zi, bunica fetei a plecat de acasa, lasand fetița singura.Charlee a ieșit din casa, probabil in cautarea bunicii sale,…

- Andreea-Maria Sztojko a plecat de acasa, din Sacalaz, sambata dimineața, iar de atunci nu a mai dat niciun semn de viața, iar familia a apelat la ajutorul Poliției. Fata are 1.60 m inalțime, 60 kg, par negru și ochii caprui. La data dispariției era imbracata cu pantaloni de trening roz cu dungi negre,…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din localitatea Sandulești, comuna Copaceni, care a plecat de la domiciliu in data de 5 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors."Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca,…

- Politistii ieseni cauta o minora care a plecat de la locuința tatalui si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. Semnalmentele minorei: inaltime 1,70 m, greutate…

