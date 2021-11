Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta era in stare foarte grava inca de la internare, potrivit purtatorului de cuvant al instituției, medicul Ioana Matacuța.„Era intubata și ventilata mecanic. Pronosticul a fost rezervat inca de la internare", a declarat medicul pentru turnulsfatului.ro .Fata este din Targu Mureș și a fost…

- Tragedie de nedescris pentru familia unei tinere de doar 19 ani din București! Aceasta s-a infectat cu virusul nimicitor, Covid-19, iar la scurt timp a pierdut lupta, fiind rapusa de tulpina Delta. Tanara era vaccinata cu o singura doza, neavand schema completa, iar totodata prezenta și alte afecțiuni.…

- Episcopul Gurie, al Devei si Hunedoarei, a murit, la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, unde fusese internat, in urma infectarii cu Sars-CoV-2. De vineri, 8 octombrie, a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, in urma unei infectii cu Sars-CoV-2. A doua zi, pacientul in varsta de…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata sambata. Potrivit cifrelor prezentate pe Facebook, intr-un interval de 24 de ore, de vineri pana sambata, la fiecare 5 minute un roman a murit…

- Unul dintre pacientii care au decedat in Sectia ATI Covid a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu a fost un tanar care le-a marturisit medicilor ca el are un certificat de vaccinare, dar de fapt nu s-a imunizat. Acest lucru a fost dezvaluit de coordonatoarea sectiei, medicul Ioana Codru. Intrebata…

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24 , ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița, care l-a anunțat despre decesul unui subofițer, de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID.…

- O adolescenta de 13 ani din orasul Soroca a murit din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19. Copila s-a stins din viața in 1 septembrie. Medicii spun ca fata s-ar fi infectat de la mama ei, dar parintii i-au dat tratament la domiciliu.