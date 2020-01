Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de doar 15 ani a trecut prin momente dramatice dupa ce iubitul mamei ei a abuzat-o in mod repetat, cu știrea acesteia. Acum, insa, coșmarul s-a incheiat pentru ea, intrucat agresorul, un barbat de 47 de ani, a fost reținut de poliție.

- O fata de 16 ani din Oradea a furat actele matușii sale și a incercat sa plece in Germania, fara acordul mamei. Adolescenta a fost prinsa intr-o mașina, la frontiera cu Ungaria, anunța Mediafax.Duminica seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, adolescenta a prezentat la control o carte de identitate,…

- # Avocatul Poporului intervine in cazul de la Merisani In seara de Sfanta Maria a acestui an, o fetița in varsta de doi ani a ajuns la Spitalul de Pediatrie dupa ce a fost batuta cu bestialitate. Tragedia a avut loc in casa barbatului unde micuța locuia impreuna cu mama sa. Mama fetiței se afla […]