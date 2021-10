Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 52 ani, din localitatea Mlenauți, comuna Hudești, și-a pierdut viața, sambata seara, dupa ce a fost strivit de propriul autoturism. Incidentul s-a intamplat chiar la intrarea in gospodarie.

- O eleva din Arges careia i s-a facut rau la scoala si a fost dusa de urgenta la spital a murit, in ciuda eforturilor depuse de medici de a o resuscita, anunța Antena 3. Adolescenta in varsta de 16 ani s-a simtit foarte rau in timp ce era la orele de curs, la liceul din Costesti. Eleva…

- Romania ocupa locul șase in lume intr-un clasament al tarilor cu cel mai rapid internet fix, cu o medie de 217 mbps, top condus de Singapore (262 mbps), urmata de Hong Kong, Monaco, Elvetia si Thailanda, potrivit unei analize publicata de Visualcapitalist.com. Datele au la baza rezultatele din luna…

- Tragedie fara margini in Iași, acolo unde un barbat in varsta de 58 ani a fost spulberat de un șofer vitezoman in varsta de 19 ani. Conducatorul auto abia ce iși luase permisul de conducere și gonea pe strazi cu peste 100km/h in momentul in care s-a petrecut accidentul, potrivit martorilor.

- O adolescenta, de doar 14 ani, a fost gasita spanzurata intr-o anexa a locuinței. Tragedia s-a intamplat in Botoșani. Potrivit primelor informații, fata a ales sa se sinucida, fiindu-i cerut „sacrificiul suprem”. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Un joc online i-a adus…

- Scene șocante pe malul marii! O tanara din Italia a fost impușcata mortal pe faleza din Aci Trezza, din Sicilia. Aceasta a fost ucisa sub ochii prietenilor, cu mai multe focuri de arma. Iata cum s-a petrecut incidentul!

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la un depozit de produse alimentare situat in municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații, au ars mai multe cutii cu pufuleți și ciocolata. Incidentul s-ar fi putut transforma intr-o tragedie, in condițiile in care o butelie a explodat chiar in fața pompierilor,…

- Accident rutier grav aseara la Borșa, pe DN18, soldat cu decesul unei fete de doar 14 ani, respectiv ranirea altor persoane. In accident au fost implicați numai tineri. La fața locului polițiștii din Borșa au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un borșean de 20 de ani, avand direcția de…