Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani a fost impușcat mortal in Statele Unite. Vinovat de tragedie este un adolescent de 13 ani. Tragedia a avut loc in orașul Brooklyn Park, statul Minnesota, in timp ce un grup de copii filmau un videoclip pentru rețelele sociale. Baiatul a fost arestat și plasat intr-un centru pentru…

- La varsta la care trebuia sa inceapa sa descopere viața, Ionuț și-a luat ramas bun de la ea. Adolescentul in varsta de 15 ani din Gherla a fost condus sambata pe ultimul drum. Cu ochii inlacrimați și copleșiți de durere, i-au fost alaturi familia indurerata, rudele, numeroși prieteni, colegi de clasa…

- Kyle Rittenhouse, tanarul in varsta de doar 18 ani judecat zilele acestea pentru ca a impușcat trei persoane , dintre care doua mortal, in timpul unor proteste din august 2020 din Kenosha, Wisconsin, a fost gasit nevinovat vineri de toate capetele de acuzare, anunța CNN , citata de Digi24 . Adolescentul,…

- Un barbat de 54 de ani a fost injunghiat mortal de catre fiul sau, in varsta de 29 de ani, agresorul aflandu-se in custodia politistilor, a anuntat, sambata, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei nr.10 de Politie Rurala Valea Calugaresca au fost…

- O fata de 15 ani a murit in Italia dupa ce a fost impuscata de fratele ei, in varsta de 13 ani. Tatal copilului e cercetat pentru ca a pus in mana fiului sau arma de vanatoare, pe care o avea legal, relateaza mediafax. Sambata seara, o fata de 15 ani din San Felice del Benaco, provincia Brescia,…

- O tragedie infioratoare a avut loc sambata seara in San Felice del Benaco, o comuna din Provincia Brescia, Italia. O adolescenta de 15 ani a fost impuscata mortal de fratiorul sau de 13 ani in timp ce tatal lor le arata o pusca pe care o curata. Initial se credea ca tatal a fost cel care a tras, dar…

- Tragedie de proporții in Italia! O copila de doar 15 ani a decedat, dupa ce a fost impușcata mortal in piept de catre fratele ei mai mic. Incidentul a avut loc in localitatea italiana San Felice del Benaco, din apropiere de granița cu Elveția. Iata cum s-a intamplat totul și ce rol a avut tatal lor…

- Un fost tragator de elita al armatei americane a deschis focul in centrul statului Florida, omorand patru persoane, intre care si bebelus aflat in bratele mamei sale, au transmis duminica autoritatile, potrivit AFP. Suspectul, identificat ca Bryan Riley, a omorat un barbat de 40 de ani, o…