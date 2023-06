Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de cinci ani din judetul Satu Mare a murit inecat, luni, dupa ce a mers la scaldat intr-un lac format in locul unei foste balastiere. El a fost scos din apa de pompieri, insa nu a putut fi resuscitat. Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 14.00, intr-un lac format in fosta balastiera…

- Adolescenta in varsta de 14 ani din Geaca, judetul Cluj, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce s a inecat la scoala cu un jeleu, a murit.. Fata s a stins la Terapie Intensiva unde era conectata la aparate.Aceasta era internata la Spitalul Clinic de Copii din Cluj Napoca.Adolescenta a ajuns in…

- Un necaz extrem de mare s-a abatut asupra unei familii din Cluj, dupa ce o copila de 14 ani, eleva la un liceu din satul Geaca, s-a inecat cu un jeleu. Martorii au sunat imediat la 112, iar un elicopter a sosit pentru a prelua victima. Din pacate, starea adolescentei este foarte grava, ea aflandu-se…

- Stefania Stefan, in varsta de 16 ani, a disparut de la domiciliu din orasul Faurei, informeaza Politia duminica dupa-amiaza. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru a o gasi, informeaza Antena 3.Politia din Faurei a fost sesizata duminica, 2 aprilie, in jurul orei 12:30, de catre un tanar cu…