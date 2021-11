Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Caraș-Severin au deschis un dosar penal dupa ce doua fete de 13 și 14 ani au batut o adolescenta. Incidentul a avut loc langa o școala din Caransebeș. Potrivit IPJ Caraș-Severin, in incident au fost implicate implicate doua tinere de 13 ani și una de 14 ani. „Minora de 13 ani a fost […]…

- Pe un cont de Instagram care aparține unei persoane din Alba Iulia au fost postate in ultimele zile mai multe videoclipuri in care apar trei fetițe cazute la pamant, lovite de o alta minora, a relatat Alba24 . Potrivit unui comunicat al IPJ Alba, poliția s-a sesizat din oficiu și face cercetari in cadrul…

- Mama unui elev de 13 ani de la Liceul "Tiberiu Popoviciu" din Cluj-Napoca este cercetata penal pentru fals si uz de fals, dupa ce a prezentat la scoala un certificat fals de vaccinare anti-COVID-19 pentru fiul sau.„In cursul zilei de ieri, 21 octombrie a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a fost informata…

- Duminica, politistiii tulceni au desfasurat mai multe controale pe raza judetului.Ac estia au identificat un barbat de 47 de ani, din localitatea Murighiol, judetul Tulcea, in timp ce oferea spre vanzare peste proaspat, fara a detine documente legale de provenienta. Barbatul s a ales cu dosar penal.…

- Joi, 16 septembrie 2021, un barbat de 81 de ani din municipiul Gheorgheni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Kossuth Lajos, a acrosat o minora de 5 ani care se angajase in traversarea regulamentara a partii carosabile.„In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea minorei care a fost transportata…

- Totul a inceput dupa ce medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș au fost sesizați ca mai mulți pacienți figurați ca fiind vaccinați se imbolnavisera de Covid-19 și sufereau de forme inexplicabil de severe ale bolii. Așa ca, au presupus ca nu toți pacienții aveau vaccinul facut pentru…

- Alerta la Presedintie, dupa ce luni seara un microbuz a dat buzna in curtea institutiei. Potrivit politiei, la volanul vehiculului era un sofer de 37 de ani, care avand intentii huliganice si care a incalcat ordinea publica, si-a parcat microbuzul chiar in fata scarilor