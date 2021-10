Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 42 de ani, cantareața britanica Sophie Ellis-Bextor a facut marturisiri despre un episod dureros al adolescenței sale, cu scopul de trage un semnal de alarma asupra abuzurilor și de a incuraja victimele sa vorbeasca deschis, pentru a reuși sa treaca peste acele traume.

- Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a fost scos astazi din spital, iar chiar in aceste momente este transportat la capela cimitirului unde maine manelistul urmeaza sa fie inmormantat.

- Ingrijitorii dintr-un tren din Franța, aflați la locul de munca, au avut parte de o descoperire macabra, la care nu s-ar fi așteptat niciodata, descoperire care i-a șocat pe loc. Personalul a gasit trupul neinsuflețit al unui bebeluș abandonat intr-un cos de gunoi din toaleta unui tren din Marsilia.

- Afacerile cu gunoaie, in special cu cele importate, au ajuns sa reprezinte un business foarte profitabil, estimat la aproape jumatate de miliard de euro, arata o analiza Frames, potrivit careia sunt zeci de mii de tone de deseuri importate anual si care, pe fondul lacunelor legislative, transforma…

- Trupul neinsufletit al unui prahovean de 26 de ani care fusese dat disparut in urma cu trei zile a fost gasit in mare, in zona portului Tomis, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- Trupul neinsufletit al compozitorului si dirijorului Remus Georgescu, care a incetat din viata, vineri, la varsta de 89 de ani, va fi depus miercuri, de la ora 15,00, in holul principal al Filarmonicii Banatul din Timisoara, institutie la al carei pupitru dirijoral a stat in perioada 1968-2003 si…

- A fost gasit barbatul care s a aruncat de pe vas in Santierul Naval Midia.Barbatul care s a aruncat de pe vas, in Santierul Naval Midia, in urma cu doua saptamani, a fost gasit decedat astazi, in jurul orei 13.00, in zona docurilor plutitoare din Portul Midia.Apelul la 112 a fost facut pe data de 29…