O adolescentă dată dispărută, salvată de un gest pe care l-a învățat de pe TikTok VIDEO O adolescenta din Carolina de Nord data disparuta a fost salvata de poliția din Kentucky dupa ce a facut un gest de ajutor cunoscut pe TikTok pentru a reprezenta violența in familie, potrivit CNN. Adolescenta de 16 ani din Asheville, Carolina de Nord, a fost data disparuta marți de parinții ei, potrivit Biroului șerifului din comitatul Laurel din Kentucky. Joi, un șofer din Kentucky a sunat la 911 pentru a anunța ca a vazut o fata aflata in dificultate intr-un vehicul pe autostrada. „Reclamantul se afla in spatele vehiculului și a observat ca o pasagera din vehicul facea gesturi cu mana care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

