Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C. Fata din Cracaoani nu a avut nicio sansa, fiind spulberata de un autoturism la volanul […]…

- Accident cumplit, in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C....

- La data de 9 septembrie 2018, in jurul orei 01.30, pe DN1, la km 375 + 490 de metri, la iesire din municipiul Alba Iulia, un tanar de 25 de ani, Sebes, in timp ce conducea un autoturism, in directia Alba Iulia – Sebes, a surprins-o si accidentat-o pe o femeie 38 de ani, din municipiul Medias, judetul…

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a lovit cu masina o minora de 5 ani si a parasit zona fara incuviintarea Politiei.

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a lovit cu masina o minora de 5 ani si a parasit zona fara incuviintarea Politiei.

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce o soferita de 48 de ani s-a trezit in fata masinii pe care o conducea cu o batrana si nu a mai putut evita impactul.

- O fetița de 6 ani a murit spulberata de o mașina, in localitatea Corbii Mari, județul Dambovița, scrie observator.tv. Scena a fost filmata de o camera de supraveghere amplasata langa locul dramei. Citeste si Un preot din Arad a supravietuit ca printr-o minune unui accident grav VIDEO Imaginile…

- Un copil in varsta de 2 ani, aflat intr un carucior, a fost accidentat de un autoturism dupa ce mama acestuia a trecut strada printr un loc neregulamentar, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de ISU Sibiu. Accidentul s a produs, miercuri, pe soseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. O femeie care…