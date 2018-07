Stiri pe aceeasi tema

- Adolsecenta care nu a promovat examenul de matematica la BAC este de negasit deja de aproape 2 saptamâni. Oamenii legii au verificat iazurile din localitate, case parasite, fântâni publice și abandonate, paduri și livezi din împrejurimea satului Hîrbovaț, raionul Anenii…

- Fata de 11 ani din județul Vaslui care a fugit de acasa și a lasat un bilet de adio pentru a-și determina mama sa se intoarca la domiciliu va ramane in grija tatalui sau, la fel ca și ceilalți doi frați ai sai, de doi și opt ani. Specialiștii Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui au apreciat,…

- Veronica Pricop, fetița de 11 ani din Vaslui care fugise de acasa, a fost gasita, scrie observator.tv. Din primele informații, copila se afla acasa la o vecina din sat, unde mersese pentru ca i se facuse foame. Fata a stat ascunsa intr-un tufiș timp de 12 ore, ieșind abia atunci cand foamea…

- Parintii fetei erau despartiti, iar adolescenta si cei doi frati au ramas in grija tatalui. Mama copilei a plecat de acasa in Republica Moldova. Tatal adolescentei povesteste ca aceasta a plecat la culcare impreuna cu cei doi frați ai sai la ora 20.30, iar in jurul orei 00.30 a constatat lipsa…

- Peste 100 de forte de ordine din Vaslui sunt in cautarea unei fetite de 11 ani, din localitatea Balteni, care a disparut de acasa in noaptea de 12/13 iunie. Copila a lasat un bilet in care anunta ca a recurs la acest gest, deoarece mama a decis sa plece definitiv in Republica Moldova, lasand-o impreuna…

- Mihai Ana Maria, de 17 ani, din Baltesti, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.Semnalmente: inaltime 1, 60, constitutie astenica, 53 kg, par negru, drept, lung, ochi capruiLa momentul plecarii de la domiciliu era imbracata cu pantaloni tip blue-jeans de culoare albastra, bluza de…

- Mai mulți indivizi care inca nu au fost identificați au intrat in Romania cu nu mai puțin de 360.000 de țigarete aduse ilegal din Republica Moldova. De frica sa nu fie impușcați, contrabandiștii au abandonat marfa de peste 200.000 de lei și au fugit cat i-au ținut picioarele atunci cand polițiștii de…

- O femeie de 43 de ani, din Matasari, a cerut ajutorul polițiștilor, sambata, sesizand faptul ca fiica sa, Andreea Roxana Margau, de 16 ani, a plecat de acasa in timpul nopții, cu bebelușul acesteia de numai opt luni si nu s-a mai intors.