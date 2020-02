Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber a dezvaluit ca a fost dependent de mai multe substanțe interzise și totul a inceput in adolescența. Pentru el, drogurile au fost o „scapare” din viața sa publica. Artistul in varsta de 25 de ani a recunoscut ca a incercat pentru prima data marijuana pe cand avea doar 13 ani, la scurt timp…

- Milla Jovovich a devenit mama pentru a treia oara, dupa ce actrița a adus pe lume o fetița. Aceasta a dat vestea pe rețelele de socializare, intr-o postare in care a anunțat și numele noului membru al familiei. Jovovich, in varsta de 44 de ani, a anunțat ca fiica sa se va numi Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson…

- Cel mai scund om din lume care se putea deplasa singur a murit la varsta de 27 de ani, intr-un spital din Nepal. Potrivit Daily Mail , Khagendra Thapa Magar, care avea o inalțime de 67.08 centimetri și o greutate de doar 6 kilograme a murit din cauza unei pneumonii. Tanarul, care locuia cu parinții…

- Indianca Nilanshi Patel, in varsta de 17 ani, si-a pastrat in 2019 titlul de "adolescenta cu cel mai lung par din lume", podoaba sa capilara masurand nu mai putin de 190 de centimetri lungime, relateaza luni AFP. Fata, care locuieste in micul orasel Modasa, in statul Gujarat (vestul Indiei),…

- O femeie alapteaza de aproape 5 ani. Melissa Ostroth are doua fetițe și a facut o singura pauza de la alaptat, timp de trei luni. Melissa, in varsta de 34 de nai, din Toledo, SUA, a știut dintotdeauna ca iși va alapta copiii, dupa ce și-a vazut mama alaptandu-i frații pe cand era copil. Tanara a devenit…

- Soția lui Alec Baldwin a anunțat ca a pierdut sarcina. Hilaria Baldwin, in varsta de 35 de ani, a dat trista veste pe contul ei de Instagram. Luni, soția actorului a mers sa faca o ecografie, moment in care a aflat ca a pierdut sarcina. Aceasta este a doua sarcina pe care Hilaria o pierde dupa ce, in…