Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta a fost ranita, dupa ce mașina in care era pasagera s-a rasturnat pe camp, pe DN2C, in Padina. Autoturismul era condus de un tanar incepator. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Pogoanele catre Slobozia, de catre un șofer de 18 ani, din Pogoanele,…

- Un tanar in varsta de 20 ani a fost ranit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-a rasturnat cu masina in albia unui parau, pe DN 17B, in localitatea Farcasa. "Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 20 ani, din Poiana Teiului, se deplasa cu un autoturism pe DN 17B,…

- Zeci de candele roșii au fost aprinse la locul tragediei care a indoliat familia unei fetițe de 11 ani din Capitala. Oamenii au adus flori și chiar și jucarii de pluș. Și au ales sa lase și cateva mesaje, marcați de sfarșitul cumplit al copilei, care a plecat mult prea repede din lumea celor vii. […]…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, in autoturism se afla si un baiat de 10 ani."Autoturismul se afla rasturnat in afara partii carosabile. Un copil, in varsta de 10 ani, s-a autoevacuat si a fost preluat de un echipaj SAJ. Cealalta persoana este incarcerata, in stare…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, in autoturism se afla si un baiat de 10 ani."Autoturismul se afla rasturnat in afara partii carosabile. Un copil, in varsta de 10 ani, s-a autoevacuat si a fost preluat de un echipaj SAJ. Cealalta persoana este incarcerata, in stare…

- Un accident rutier a avut loc pe D.N. 25, in afara localitatii Branistea din judetul Galati.In urma acestui evenimet rutier, un autoturism a parasit partea carosabila si s a rasturnat pe camp, iar un barbat de 51 ani, din comuna Sendreni, judetul Galati, pasager pe bancheta din dreapta fata, a fost…

- Un accident grav a aavut loc, luni, pe DN25, in judetul Galati. Un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe camp, iar un barbat de 51 ani, pasager pe bancheta din dreapta fata, a fost aruncat din masina si a decedat.

- Tragedie in seara zilei de duminica in comuna Baia. Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața, iar un adolescent in varsta de 17 ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Totul s-a intamplat dupa ce autovehiculul in care se aflau cei doi a "zburat" in albia raului Moldova de ...