Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 17 ani, eleva la o școala pentru copii cu nevoi speciale din Argeș, a ajuns la spital dupa ce doi colegi au lovit-o intr-o pauza, unul cu pumnul și altul cu palma. Polițiștii au deschis un dosar penal, dupa ce mama victimei a sesizat Poliția, transmite Mediafax.Incidentul…

- O femeie de 32 de ani, din municipiul Sacele, a cazut, duminica, de la etajul trei al unui bloc din localitate, ea fiind transportata la spital in stare grava potrivit Agerpres. Femeia a fost preluata de un echipaj al SMURD Brasov, care a gasit-o inconstienta, fiind intubata si transportata la spital,…

- Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața in localitatea Piștia din apropiere de Timișoara din Romania. Șoferul unui autobuz la bordul caruia se aflau 23 de copii și patru adulți a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense.

- O mama disperata a sunat la 112. Primise mai multe mesaje ciudate de la fiica ei, o adolescenta de 18 ani. Polițiștii au pornit intr-o misiune contra-cronometru pentru a o salva. Ce se intamplase, de fapt, cu tanara?

- Doi șoferi au ajuns la spital, unul dintre care, în stare grava, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au tamponat violent. Impactul dintre mașini a avut loc în amiaza zilei de 18 decembrie, pe strada Nicolae Iorga din orașul Balți, în jurul orei 11.00. Fotografiile…

- Scene desprinse din filme au avut loc in Vaslui. O asistenta de la Spitalul Județean de Urgența a ajuns in stare grava pe mainile medicilor, dupa ce soțul ei, psiholog fiind, a snopit-o in bataie.

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut crunt de un tanar din satul vecin. Incidentul a avut loc in urma cu trei zile, in jurul orei 22:00, in fata Casei de Cultura din Criva, raionul Briceni.

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…