Constanta: Sa ma ingropati in uniforma militara!. Un militar s-a stins din viata

Doliu in Armata Romana Sa ma ingropati in uniforma militara Desi a trecut in rezerva de numai doi ani, s a stins fulgerator azi noapte A iubit atat de mult armata, incat, in discutiile cu familia, a spus ca, daca ar fi sa moara, sa l ingroape… [citeste mai departe]