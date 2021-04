Stiri pe aceeasi tema

- Filmul pentru televiziune realizat in 1991 - Khraniteli, bazat pe cartea „Frația Inelului” scrisa de Tolkien, este singura adaptare a trilogiei sale Lord of the Rings facuta in Uniunea Sovietica, potrivit The Guardian .Difuzat cu 10 ani inainte de lansarea primului episod al trilogiei lui Peter Jackson,…

- O adaptare a televiziunii sovietice a „Stapanului Inelelor”, despre care se credea ca s-a pierdut, a fost redescoperita și postata pe YouTube saptamana trecuta, incantandu-i pe fanii lui JRR Tolkien.

- Editura franceza Gallimard a anuntat ca va publica, pe 18 martie, un volum apartinand autorului francez Marcel Proust. Volumul nu a mai vazut lumina tiparului pana in prezent, relateaza The Guardian . Intitulat „Les Soixante-quinze feuillets” („Saptezeci si cinci de pagini”), volumul contine versiuni…

- Un pub istoric din centrul Oxford care a servit studenti, oameni de stiinta si scriitori timp de peste 450 de ani se va inchide, "victima" a pandemiei de COVID-19, relateaza luni Reuters. Localul "The Lamb and Flag", frecventat de autorul "Lord of the Rings", J.R.R. Tolkien, si de prietenul sau C.S.…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sustine acordarea stimulentului de risc pentru angajatii din domeniul asistentei sociale si comunitare care au fost izolati la locul de munca in perioada starii de urgenta, a transmis, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook, la finalul intrevederii…

- CHIȘINAU, 25 ian — Sputnik. In 25 ianuarie se implinesc 83 de ani de la nașterea marelui actor, poet și cant-autor Vladimir Visoțki. Pentru o mare parte dintre cetatenii Republicii Moldova, dar si pentru toti acei care au trait in Uniunea Sovietica, Visotki a fost o legenda vie. © Sputnik / Галина…

- Luni, 18 ianuarie, pe contul de Youtube intitulat „Roman Patriot” a fost postat un film intitulat „Primarul din Maracineni bate un angajat”. Filmulețul, care are deja peste 500 de vizualizari, este datat 8 iunie 2018 și pare filmat cu telefonul. Acțiunea are loc in curtea interioara a Primariei Maracineni,…

- De Ziua Culturii Nationale (15 ianuarie), Teatrul National Targu-Mures va gazdui un maraton de spectacole lectura (15 ianuarie ora 00:00 - 15 ianuarie ora 24:00), eveniment desfasurat in cadrul proiectului Intre! Conjunctura digitala pentru dialog cultural, initiat si produs de catre Asociatia Pentru…