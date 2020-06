Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru Agerpres.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte ciudate. Urmeaza ceva foarte rau, a fost o repetiție generalaAnterior deciziei, va avea loc o sedinta…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu exista argumente suficiente și informații convingatoare pentru prelungirea starii de alerta cu o luna. "Doar așa, pentru ochi frumoși și inițiative necunoscute, nu ai cum sa dai un vot pentru Guvern”, a afirmat Kelemen.Liderul UDMR a declarat…

- Potrivit lui Orban , prima ședința va fi cea a Comitetului Național pentru situații de Urgența, pentru a discuta despre aplicarea efectiva a starii de alerta iar pentru asta este este nevoie de masuri clare care vor fi trecute in cadrul unei ordonanțe. “Am luat decizia de a convoca CNSU la ora 7.30…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de hotarare privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Citește și: Mutare exploziva anunțata de Marcel Ciolacu: Parlamentul nu va…

- ​Social democrații îi cer președintelui Klaus Iohannis sa rezolve probelma celor trei zile de vid legislativ care vor urma dupa încetarea starii de urgența. Purtatorul de cuvânt al PSD a declarat ca Guvernul este vinovat pentu ca nu a emis actul normativ care sa reglementeze starea…

- „Unele din aceste abuzuri sunt evidențiate și in spațiul public. Pentru ca starea de alerta sa fie operaționala guvernul trebuie sa reglementeze rolul autoritaților și comitetele județe, dar pana acum acest lucru nu a fost facut. Trebuie respectata masura OMS care cere sa testam. Fara respectarea acestei…

- Marcel Vela spune ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica. "Da, ar putea veni o stare alerta. Instituirea starii de alerta inseamna ca am putea prelua parte din deciziile din ordonantele militare printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.…