- Mara Banica a marturisit, cu ocazia zilei sale de naștere, ca singurul lucru pe care și l-ar mai dori este sa devina, din nou, mamica. Vedeta se afla intr-un punct al vieții in care nu are regrete, insa un copil sau doi ar face-o și mai fericita.

- Gina Pistol a povestit totul pe rețeaua de socializare. Potrivit vedetei, aceasta a ramas șocata prin ce a trecut și a spus ca n-a mai pațit așa ceva de pe vremea cand era copil. "Cum sa cad ma ca mamliga? Eu inca nu mi-am revenit. Nu mi s-a mai intamplat decat in urma cu 20 și ceva de ani,…

- Bucuria sarcinii a luat o turnura neașteptata pentru Gina Pistol (38 ani). Vedeta, insarcinata cu primul ei copil, a cazut și s-a umplut de vanatai. Speriata, dar bucuroasa ca nu a pațit ceva mai grav, prezentatoarea TV le-a impartașit fanilor ei de pe Instagram intamplarea. „Mi s-a intamplat ceva ce…

- Ileana Badiu a fost invitata in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV, unde a dezvaluit amanunte din casnicia cu soțul ei. Vedeta a recunoscut ce nu i-ar ierta barbatului ei niciodata. „N-aș putea trece peste lipsa de interes pe care aș putea sa o simt de la partenerul meu și infidelitatea.…

- Un Audi condus de un roman și in care erau, pe bancheta din spate, un copil de 2 ani și parinții lui, a fost surprins de polițiștii germani cu 180 km/h, in Dortmund, scrie Ruhr 24. Mașina e inmatriculata in Romania, șoferul avea permis emis in Marea Britanie.Un polițist a observat mașina circuland cu…

- Durere imensa intr-o familie din Mureș, acolo unde un baiețel de patru ani a fost ucis de infecția cu COVID-19. Micuțul este cel mai tanar pacient care moare din cauza virusului ucigaș la o varsta atat de frageda. Decesul a fost transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in cursul zilei de duminica.…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a vorbit la RomaniaTv despre o pretinsa frauda la alegerile locale din Capitala. Aceasta a explicat ca sunt persoane dar și documente ce ar dovedi susținerile sale. Intre altele Firea a explicat și cine i-a stat aproape in campania pentru alegerile locale. Aceasta…