O actrita germana i-a intentat un proces in California fostului mogul de la Hollywood Harvey Weinstein pentru viol, informeaza DPA. Reclamanta va lua pseudonimul Emma Loman in acest caz, a indicat marti, avocatul sau din New York, John G Balestriere, pentru DPA. Potrivit plangerii, femeia este un rezidenta germana si din 2004 a lucrat ca model, actrita si producator. In plangerea civila, depusa luni la un tribunal din California, Weinstein este acuzat ca a violat-o pe reclamanta in timpul Festivalului de la Cannes din 2006 in camera sa de hotel. Avocatii femeii il acuza pe mogul de agresiune sexuala,…