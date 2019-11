Stiri pe aceeasi tema

- Monnier, a carei activitate cinematografica s-a intins pe parcursul a cinci ani, intre 1980 si 1985, a declarat pentru Le Parisien ca regizorul a violat-o cand ea avea 18 ani. Publicatia a mentionat ca a discutat cu mai multe persoane din anturajul femeii si ca acestea au confirmat ca ea le-a spus despre…

- Celebra cantareata si actrita franceza Marie Laforet a murit sambata la Genolier (Elvetia) la varsta de 80 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat citat duminica de AFP. Publicatia Purepeople noteaza ca celebra exponenta a sansonetei franceze implinise 80 de ani la 5 octombrie. Marie Laforet…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca liberalii preiau Romania intr-un moment extrem de dificil, sustinand ca dezastrul este mult mai mare decat pare la prima vedere si ca aproape in fiecare sector "exista cel putin doua, trei bombe care vor exploda in viitorul apropiat",…

- Serialul „SpongeBob Pantaloni Patrați” a fost numit „violent" și „rasist" de Holly M. Barker, o profesoara universitara din Washington, susținand ca acesta normalizeaza și incurajeaza colonizarea populațiilor indigene, potrivit nme.com.

- Un incendiu extrem de violent a izbucnit, miercuri dupa-masa, in localitatea clujeana Viișoara. Trei autospeciale și o platforma de intervenții la inalțimi au intervenit pentru a stinge flacarile care au cuprins mai multe magazii in care erau depozitate lemne de foc. Flacarile s-au extins și la acoperișul…

- Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu atrage atentia ca sub guvernarea PSD, Romania a ajuns intr-o situatie extrem de grava in ceea ce priveste siguranta cetateanului si ordinea publica. In cadrul unei conferinte de presa, Daniel Cadariu a precizat ca PNL a venit cu solutii pentru a apara ...

- Conform leparisien.fr, luni, in jurul orei 16:40, ambulanta care l-a adus pe Michael Schumacher a sosit la Spitalul Georges Pompidou din Paris, fiind adus din Elvetia. Desi starea de sanatate si stilul de viata a lui Michael Schumacher sunt invaluite in mister, sursa citata a reusit sa afle un indiciu…

- Vicepreședintele ALDE Toma Petcu, fost ministru in cabinetele formate cu PSD, spune ca social-democrații vorbesc despre „funie in casa spanzuratului” atunci cand iși acuza de lașitate foștii parteneri de la guvernare.„Marii oameni politici din PSD, tacuți pana de curand și aliniați in spatele…