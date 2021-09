O actriță din Las Fierbinți, infectată cu Covid-19: Nu pot dormi, mă dor toate Liliana Mocanu, actrița din Las Fierbinți a fost infectata cu COVID-19. Prima care s-a infectat a fost fiica ei. Soția lui Firicel din Las Fierbinți a povestit intr-o emisiune de la Pro TV faptul ca este rapusa de boala și ca aștepta o salvare de foarte mult timp. Actrița a recunoscut ca nu se simte deloc bine din cauza bolii și ca este nevaccinata. Actrița Liliana Mocanu a inceput sa se simta rau de sambata trecuta, iar atunci a chemat salvarea. Dupa patru ore in care a așteptat ambulanța, a ajuns la Matei Balș, acolo unde a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Liliana Mocanu nu are o forma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Mocanu, actrița din „Las Fierbinți” trece prin momente grele dupa ce atat ea cat și fiica ei s-au infectat cu COVID- 19. Celebra actrița a facut anunțul in cadrul emisiunii prezentate de Catalin Maruța, unde a marturisit ca a fost luata de salvare la patru ore dupa ce a anunțat ca se simte rau.…

- Norvegia va redeschide total societatea incepand de sambata, a anunțat vineri guvernul, care pune capat astfel restricțiilor anti-covid ce au limitat interacțiunile sociale și au afectat numeroase afaceri, transmite Reuters. ”Au trecut 561 de zile de cand am introdus cele mai dure masuri din Norvegia…

- Un barbat din orașul canadian Quebec e acuzat ca a lovit o asistenta medicala dintr-o farmacie pentru ca i-ar fi vaccinat anti-Covid soția fara acordul lui. Acesta este cautat acum de polițiști. Acesta i-ar fi dat un pumn in fața asistentei in biroul unei farmacii din orașul Sherbrooke, acolo unde aceasta…

- Elena Merișoreanu nu s-a simțit bine deloc in ultimele zile, iar cantareața a decis duminica seara sa cheme salvarea și sa fie internata. In aceste momente, interpreta se afla in spitalul Matei Balș, dupa ce medicii au stabilit ca e infectata cu noul coronavirus. Ei bine, care este starea de sanatatea…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat ca la jumatatea lunii septembrie se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600, cat se estima initial. Gheorghita a declarat duminica seara, la Digi24, ca nu se asteapta…

- Un medic de garda de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Marie Curie” a relatat pe rețelele de socializare faptul ca tot mai mulți copii ajung sa fie diagnosticați COVID in camera de garda și a dat 2 astfel de exemple.Primul copil, in varsta de 4 ani, a ajuns la spital cu febra de 41.2 C, in…

- 1.049 de noi cazuri COVID au fost raportate de catre autoritați in ultima saptamana, 26 iulie – 1 august, in creștere de la 660 in saptamana anterioara 19 -25 iulie, o creștere procentuala de 58,93%, potrivit calculelor facute de Libertatea. Doctorul Adrian Marinescu spune ca, deși nu e o creștere exploziva,…

- Toma Cuzin e prezent pe micul ecran saptamana de saptamana, in serialul „Las Fierbinți”, de la Pro TV. El interpreteaza rolul lui Firicel. De-a lungul anilor s-a laudat doar cu viața lui profesionala, nu și cu familia frumoasa pe care și-a intemeiat-o.La mai toate emisiunile de televiziune la care a…