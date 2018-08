Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Morgana King, care a jucat in trilogia "Nasul/ The Godfather" si care a fost nominalizata la premiile Grammy, a murit la varsta de 87 de ani, scrie BBC, conform news.ro.Ea a interpretat rolul Carmela Corleone, sotia lui Don Vito - Marlon Brando in film - in primele doua parti ale trilogiei…

- Nicholas Fudge, cunoscut drept “Duffy”, un pescar care a facut parte din emisiunea reality-show-ului „Wicked Tuna”, s-a stins din viața la doar 28 de ani. Decesul vedetei de televiziune a fost confirmat de casa funerara „Remick & Gendron”. Nicholas Fudge a decedat in cursul zilei de joi, iar cauza morții…

- Elmarie Wendel, o actrita de renume, s-a stins din viata, motiv pentru care lumea filmului este in doliu. Femeia a pierdut lupta cu viata la varsta de 89 de ani, decesul fiind confirmat de familie. Elmarie Wendel a jucat in multe filme si a primit Premiul Screen Actors Guild, pentru cea mai…

- Celebrul actor rus Vladislav Zhukovsky s-a stins din viata la varsta de 75 ani, dupa multa vreme in care a luptat cu o boala grava si necrutatoare. Anuntul a fost facut de partenera acestuia de viata, neprecizand cauza exacta a decesului. Pierderea acestuia a fost raportata si pe site-ul teatrului Krasnojarsk,…

- Actorul rus Vladislav Zhukovsky a murit la varsta de 75 de ani, dupa ce a luptat mai mult timp cu o boala necruțatoare. Anunțul a fost facut de iubita lui, insa nu a precizat cauza exacta a morții. Vladislav Zhukovsky este cunoscut mai ales datorita rolulul pe care l-a avut in filmul „Street of Broken…

- Alina Fekete, tanara din Oradea de 32 de ani foarte grav ranita in accidentul produs in prima zi a anului, in urma caruia un politist de frontiera din Sintandrei a murit pe loc, s a stins, joi, dupa mai bine de sapte luni in care a zacut in spital, informeaza ebihoreanul.ro Anuntul a fost facut, pe…

- Fostul fundaș sarb,Goran Bunjevcevic, a decedat la 45 de ani, dupa ce a suferit un anevrism la sfarsitul lunii mai. Anuntul a fost facut de Steaua Rosie Belgrad, echipa la care fotbalistul si-a inceput cariera, informeaza Mediafax. Decesul lui Bunjevcevic a socat lumea fotbalului din Serbia.…

- Cunoscuta interpreta e muzica populara, Natalia Gliga, in varsta de 77 de ani s-a strins din viața aseara, in urma unei comoții cerebrale. Benone Sinulescu a declarat ca soțul artistei ar fi gasit-o azi-noapte, fara suflare, in dormitor.