O a treia localitate din România ar putea intra în carantină Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis duminica instituirea carantinei in orașul Faget și in trei sate aparținatoare, dupa ce au fost confirmate 47 de cazuri de COVID-19, 8 dintre ele in randul cadrelor medicale de la spitalul din localitate. Ordinul final pentru instituirea carantinei trebuie emis de catre Departamentul pentru Situații de Urgența. La acest moment, in doua localitați din Romania este instituita carantina. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a declarat la Digi 24 ca Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis instituirea carantinei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

