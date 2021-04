Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat, joi, ca oamenii "vor avea nevoie probabil" de inca o doza de rapel a unui vaccin Covid-19 in termen de 12 luni de la vaccinarea completa. El a mai spus ca este posibil ca oamenii sa fie nevoiti sa se vaccineze anual impotriva virusului. Si Moderna a anuntat…

- A inceput cea de-a treia etapa a campaniei naționale de vaccinare Foto: Arhiva/ Maria Mandița A început cea de-a treia etapa a campaniei naționale de vaccinari anti-COVID, destinata tuturor celor care au peste 16 ani și doresc sa se imunizeze. În aceasta…

- „Pana nu dam șansa tururor romanilor sa se vaccineze nu putem introduce acest document. Asta ar crea o discriminare. Unii pot spune ca nu s-au putut vaccina, ca nu au fost vaccinuri. Deci pana nu luam toate persoanele sa se vaccineze, cred ca asta e o discuție care nu are sens in acest moment”, a declarat…

- Insula greceasca Kastellorizo este libera de COVID-19 dupa ce toti locuitorii au fost vaccinati. Pe mica insula a fost detectat un singur caz de imbolnavire cu coronavirus incepand cu luna martie 2020. In urma izolarii persoanei, coronavirusul nu s-a raspandit in comunitate. Localnicii…

- Producatorii celor doua vaccinuri anti-Covid pe baza de tehnologie ARN-mesager studiaza varianta administrarii unei a treia doze de vaccin pentru a mari numarul de anticorpi, dar și pentru a asigura protecția fața de noile tulpini ale Sars-Cov-2. Ambele companii, ale caror produse sunt folosite atat…

- In etapa a II-a au fost incluse noi categorii Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa, potrivit Hotnews. Premierul Florin Cițu susține ca in aceasta etapa intra doar personalul cheie din instituțiile…

- Guvernul a aprobat azi proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa. Premierul Florin Cițu a declarat ca este posibil ca etapa a treia sa inceapa in martie, scrie hotnews . Premierul susține ca in etapa a doua intra doar personalul-cheie din…

- ”Platforma a avut cateva sincope de funcționeaza. La acest moment este sub control. Incercam sa reducem disfuncționalitațile. Sunt 18.000 de oameni inscriși pe secunda. Sunt foarte mulți oameni care vor sa se vaccineze.Cei de la Pfizer vor livra conform graficului. Singura informație este ca in tranșa…