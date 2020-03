Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare dintre…

- Unele din statele afectate de pandemia cu coronavirus au anunțat masuri fiscale pentru a sprijini economia. "Tarile din G7 - Germania, Canada, SUA, Franta, Italia, Japonia si Marea Britanie au...

- Actorii Tom Hanks si Rita Wilson au fost diagnosticati cu Covid-19 in timpul sederii in Australia, unde starul din "Forrest Gump" filmeaza pentru un lungmetraj despre viata lui Elvis Presley. Hanks si Wilson, amandoi in varsta de 63 de ani, au mers la medic dupa ce au prezentat simptome de…

- Mai multe state occidentalte, intre care Germania, Franta, dar si Romania, si-au retras reprezentantii si si-au inchis luni misiunile din Coreea de Nord, a anuntat ambasadorul Marii Britanii la Phenian, pe fondul ingrijorarilor in crestere in aceasta tara izolata privind raspandirea coronavirusului.

- Una din cele mai vechi fabrici de confectii din municipiul Sibiu, Sib Dress SA, care facea haine pentru magazinele Steilmann, se va inchide din 13 martie, aici fiind angajati 138 de oameni, dintre care o parte deja si-au gasit alte locuri de munca, a declarat joi, pentru AGERPRES, consilier superior…

- In timp ce mii de medici aleg sa munceasca in strainatate, cativa tineri au pariat pe tara lor, desi se puteau stabili peste hotare! Au invațat meserie in Belgia, Franța sau Germania, dar s-au intors la pacienții romani.

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…