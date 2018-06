Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Ayako devine a doua membra a familiei imperiale a Japoniei care anunta ca se va casatori cu un barbat care nu este de vita nobila, ceea ce o va face sa renunte la statutul ei regal, scrie CNN, potrivit news.ro.Reprezentantii oficiali ai casei imperiale au anuntat marti ca a treia…

- Printesa Ayako, in varsta de 27 de ani, devine a doua membra a familiei imperiale a Japoniei care anunta ca se va casatori cu un barbat care nu este de vita nobila, ceea ce o va face sa renunte la statutul ei regal, scrie CNN.

- Sonda spatiala Hayabusa-2, lansata de Agentia de Explorare Spatiala a Japoniei (JAXA), urmeaza sa ajunga pe asteroidul Ryugu miercuri, 27 iunie, la capatul unui zbor de peste trei ani si jumatate.

- Printesa Ayako devine a doua membra a familiei imperiale a Japoniei care anunta ca se va casatori cu un barbat care nu este de vita nobila, ceea ce o va face sa renunte la statutul ei regal, scrie CNN, potrivit ziaruldeiasi.ro.

- Reprezentantii oficiali ai casei imperiale au anuntat marti ca a treia si cea mai tanara fiica a raposatului Print Takamodo, var al imparatului Akihito, se va casatori cu Kei Moriya, in varsta de 32 de ani, angajat al firmei de transport naval NYK Line. Cei doi s-au intalnit in urma cu un an si se vor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit sambata la Kremlin pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, transmite DPA. Intr-o conferinta de presa televizata dupa intalnire, seful guvernului de la Tokyo a declarat ca a convenit cu gazda sa asupra unei colaborari stranse pentru denuclearizarea peninsulei…

- Oamenii de stiinta japonezi au analizat depozitele masive de pamânturi rare aflate pe fundul Oceanului Pacific si au estimat ca acestea ar putea satisface timp de câteva sute de ani cererea globala a unora dintre aceste materiale, informeaza agentiile AFP si APP, citate de Agerpres.…