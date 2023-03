O a doua „gaură” gigantică a apărut pe Soare. Ce se va întâmpla cu Pământul vineri O a doua „gaura" uriasa a aparut pe suprafata Soarelui, dupa descoperirea unei gauri coronare pe soare de 30 de ori dimensiunea Pamantului. Pe masura ce prima „gaura" incepe sa se roteasca, a aparut o noua gaura coronara gigantica – cu o lungime de 18 pana la 20 de Pamanturi. Gaurile coronare elibereaza vanturi solare in spatiu, care pot deteriora satelitii si dezvaluie aurore uimitoare daca ajung pe Pamant. Noua gaura coronara ar putea trimite vanturi solare de 1,8 milioane de mph spre Pamant vineri si sambata. O a doua „gaura" gigantica a aparut pe Soare Gaurile coronare apar de obicei catre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un specialist in cadrul Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP) a afirmat ca numarul cutremurelor din zona Vrancea descreste, dar, in schimb, magnitudinea acestora nu descreste atat de mult. El a precizat ca specialistii se asteapta ca si in urmatoarele saptamani sa fie cutremure destul…

- Planeta ascunsa la marginea sistemului nostru solar ar putea fi mai mare de cel puțin cinci sau zece ori mai mare decat Pamantul, potrivit cercetatorilor. Daca ipoteza avansata de aceștia se va dovedi adevarata, „Planeta nr. 9” sau „Planeta X”, cum a fost denumita, ar fi prima planeta uriașa descoperita…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade a avut loc in urma cu puțin timp in Gorj, Romania. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la ora 11:11:41, la o adancime de 15 km, scrie digi24.ro.

- Un tip nou de cutremur in Romania. Așa a fost catalogat de specialiști seismul de 5,7 produs ieri in Gorj, el neputand fi explicat cu datele pe care INFP le are in prezent. Ce decizii a luat Institutul Național de Fizica a Pamantului. Potrivit specialiștilor cutremurul de 5,7 produs ieri cu epicentrul…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP) a explicat, in direct la DIgi24, ce ar insemna un cutremur de 7,7 magnitudine in Romania. „Nu e o chestiune de daca, ci cand (n.r.: va avea loc un cutremur) in Romania”, spune prof. Gheorghe Marmureanu.…

- Fostul atlet Usain Bolt, recompensat de 8 ori cu medalia de aur la Jocurile Olimpice, s-a trezit cu o gaura de peste 12,7 milioane de dolari in contul pe care il avea la o firma de investiții din Jamaica, informeaza Insider.

- Gaura din stratul de ozon al Pamantului, care era la un moment dat cel mai de temut pericol de mediu cu care se confrunta omenirea, urmeaza sa fie complet vindecata in cea mai mare parte a lumii in doua decenii, dupa acțiunile decisive ale guvernelor de a elimina treptat substanțele care epuizeaza stratul…