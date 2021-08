Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertați, a devenit acum vulnerabila in fața talibanilor, care au intrat in capitala Kabul, dupa ce au cucerit toate orașele importante ale țarii. Pare o chestiune de timp pana preiau complet controlul, ceea ce ridica multe semne…

- Talibanii au intrat „din toate parțile” in Kabul, capitala Afganistanului, potrivit unor informații venite chiar din interiorul Ministerului de Interne afgan. Duminica, 15 august, ministrul afgan de Interne, Abdul Sattar Mirzakwal, a anunțat „un transfer pasnic al puterii” catre un guvern de tranzitie.…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- Germania, unul dintre principalii donatori ai Afganistanului, nu va trimite ''nici macar un cent'' pentru dezvoltare daca talibanii vor prelua controlul asupra tarii, a avertizat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de France Presse. Afganistanul ''nu poate supravietui fara ajutor international'',…

- „Acum doua zile a trebuit sa fug de acasa și sa las in urma viața mea din nordul Afganistanului dupa ce talibanii mi-au luat orașul. Sunt inca pe fuga și nu exista un loc sigur unde sa merg”. O tanara jurnalista descrie pentru The Guardian panica și teama de a fi forțat sa se ascunda in timp ce orașele…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii.

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…