- Cotidianul New York Times (NYT) a publicat vineri o ancheta care contesta versiunea armatei americane in legatura cu ultima sa lovitura din Afganistan, indicand ca este posibil sa fi ucis nu un jihadist cu o masina incarcata cu explozivi, ci un lucrator al unui ONG care transporta bidoane cu apa,…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby,…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Armata americana a trimis trei elicoptere pentru a evacua 169 de americani care nu au putut ajunge la aeroportul din Kabul, a declarat vineri un oficial american. Trei aparate de zbor Chinook au parasit perimetrul securizat al aeroportului Hamid Karzai pentru a ajunge la un hotel din apropiere, The…