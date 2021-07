Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a facut presiuni asupra Ministerului Justiției pentru ca acesta sa declare ”fraudate” alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, potrivit cotidianului american New York Times, relateaza Agerpres, care citeaza EFE. Acțiunea lui Trump era parte a campaniei miliardarului…

- La circa șase luni de la atacul impotriva cladirii Capitoliului din Washington – comis in momentul in care urma sa fie proclamata victoria in alegerile prezidențiale a candidatului democrat Joe Biden – o comisie parlamentara a inceput marți, 27 iulie, o ancheta asupra unei acțiuni ce a fost patronata…

- Jake Angeli, cunoscut drept ”șamanul QAnon”, negociaza cu procurorii americani ca sa pledeze vinovat la acuzațiile privind luarea cu asalt a Capitoliului de la Washington, dupa ce a fost diagnosticat cu mai multe boli mintale in timpul incarcerarii, informeaza Hotnews , care citeaza Business Insider.…

- Cateva zeci de parlamentari din Texas au parasit luni statul din sudul SUA pentru a impiedica adoptarea unei legi dorita de republicani, care restricționeaza organizarea alegerilor, dar și limiteaza accesul la vot, relateaza Agerpres. A fost singura soluție gasita de aleșii democrați pentru a opri proiectul…

- ​Câteva zeci de congresmeni democrati din Texas si-au parasit luni statul din sudul SUA pentru a împiedica adoptarea unei controversate legi electorale, dorita de majoritatea republicana din parlamentul texan, noteaza AFP și Agerpres.Legea din Texas autorizeaza arestarea parlamentarilor…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, care s-a aflat la Casa Alba intre 1977 si 1981, si sotia sa Rosalynn au sarbatorit miercuri nunta de diamant, celebrind 75 de ani de casatorie, relateaza AFP. Jimmy Carter, in virsta de 96 de ani si cel mai virstnic presedinte american in viata, si Rosalynn,…

- Un judecator federal a pronunțat miercuri prima sentința legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de pedeapsa cu închisoarea pe o americanca care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovației, potrivit AFP.Înaintea ședinței, Anna Morgan-Lloyd ajunsese la un acord de…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…