- Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa.Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri…

- "Personal, nu as avea nicio problema cu aceasta, nu as avea nicio problema sa le vand F-35", a spus presedintele SUA la canalul de televiziune Fox New cu trei ore inainte de ceremonia semnarii, evidentiind 'numeroase locuri de munca' pe care le-ar crea un astfel de contract de partea americana.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui ceremonia de semnare a acordului pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, pe 15 septembrie, declarat marti un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) "au tradat lumea musulmana" prin normalizarea relatiilor lor cu Israelul, a acuzat marti ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, intr-o serie de mesaje pe contul sau de Twitter, informeaza AFP potrivit Agerpres. In prima sa reactie la acest progres diplomatic intre statul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns marti in regatul Bahrein din Golful Persic, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pe care il intreprinde in urma unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza Reuters. Israelul si SUA…

- Explozia violenta care a distrus o parte din zona portuara a Beirutului, a carei natura este înca incerta, se produce într-un moment dramatic pentru țara araba, scrie Folha online, citata de Rador.Mai rau: pentru locuitorii capitalei evoca cele mai crunte amintiri ale evenimentului legat…

