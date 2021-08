Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru Alimente si Medicamente a SUA ar putea acorda luni aprobare completa vaccinului anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech, scrie The New York Times. Miscarea ar face din acesta primul vaccin Covid care va trece de la autorizarea de utilizare de urgenta la aprobarea completa a FDA. Aprobarea…

- Anthony Fauci, principalul consilier al guvernului american in domeniul epidemiologiei, susține ca in urmatoarele saptamani, numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV2 s-ar putea dubla la 200.000 pe zi din cauza variantei Delta.”Daca apare alta tulpina cu aceeași capacitate mare de transmitere,…

- Consilierul anti-COVID-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci, a declarat, duminica, ca in opinia este putin probabil ca SUA sa ajunga „in aceeasi situatie ca in iarna trecuta” și nu crede ca se vor institui noi lockdown-uri, chiar daca „situatia se va deteriora” din cauza unei „epidemii a nevaccinatilor”,…

- „Avem de-a face cu un alt virus acum”, spune dr. Anthony Fauci, șeful medical al Casei Albe, referindu-se la varianta Delta a coronavirusului „Acesta nu este virusul original. Are capacitați diferite, mult mai eficiente in transmiterea de la persoana la persoana”, spune el, explicand de ce Centrul…

- Numarul cazurilor zilnice de coronavirus in Statele Unite a depasit pragul de 50.000 pentru cea de-a treia zi consecutiv, informeaza Agerpres . Miercuri au fost raportate 52.032 de cazuri noi, totalul pe plan national ajungand la 34.226.889, potrivit celor mai recente date de la Universitatea Johns…

- Centrul de vaccinare anti-COVID-19 de tip drive through care a functionat in ultimul weekend al lunii mai in parcarea unui centrul comercial de langa Ploiesti se va redeschide saptamana viitoare, a anuntat, joi, Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Compania Pfizer a anuntat luni ca a inceput un studiu clinic care consta in administrarea unui vaccin pneumocic candidat impreuna cu o a treia doza de vaccin Pfizer-BioNTech pentru COVID-19, la persoane cu varste de peste 65 de ani, potrivit Reuters. Scopul studiului este de a intelege daca aceasta…